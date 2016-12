Europei di nuoto, 10 km femminile: Aurora Ponselè di bronzo

13:36 - Parte bene l'avventura azzurra agli Europei di nuoto di Berlino. Nella 10 km femminile, infatti, arriva la medaglia di bronzo per la pesarese Aurora Ponselè, che sul traguardo è terza alle spalle dell'olandese Van Rouwendaal (oro in 1h56'06") e all'ungherese Ristzov (argento). Cede negli ultimi metri Rachele Bruni, che chiude in sesta posizione. Delude invece l'attesissima Martina Grimaldi, che chiude in decima piazza.

"Sono molto delusa, non sentivo le braccia: spero di riprendermi per la 25 km. E’ stata una gara un po’ diversa dalle altre, ne terremo conto per le prossime volte" ha spiegato a caldo Martina Grimaldi, bronzo olimpico nel 2012. La Ponselè, alla seconda apparizione in una rassegna continentale, ha cercato di comandare la gara sin dai primi chilometri: "Sono contenta, ho cercato di imporre il mio ritmo da subito stando davanti". Alla fine è riuscita a strappare un terzo posto importante.

PELLEGRINI: "COMPLIMENTI ALLA VAN ROUWENDAAL"

La Pellegrini si è complimenta, via twitter, con la Van Rouwendaal che è allenata dal suo stesso allenatore Philippe Lucas, ma si è dimenticata di congratularsi con l'azzurra di bronzo Ponselè.