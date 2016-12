Enrico Chiesa: "Brutta l’entrata di Zuniga, ma non era cattiva"

12:42 - "Siamo tutti ct", la rubrica di Valter De Maggio in onda su Radio Kiss Kiss, sbarca su Tgcom24. Oggi il nostro commissario tecnico è Enrico Chiesa.

Grande talento applicato ad una estrema dedizione alla filosofia del lavoro. Enrico Chiesa era un attaccante spietato e moderno. Sampdoria, Lazio, Parma, Fiorentina e Siena sono solo alcune delle tappe della sua carriera. Una carriera esaltante condita anche dai 7 gol in Nazionale. Adesso Chiesa allena nel settore giovanile della Sampdoria e mette a disposizione i suoi insegnamenti ai giovani virgulti nel tentativo di forgiarli ed insegnargli che nel calcio occorre grande spirito di sacrificio e voglia di superare sempre i propri limiti grazie al sudore ed agli allenamenti. Crespo e Batistuta vedevano in Chiesa il compagno di reparto ideale. Ha avuto tanti maestri, ma ora va dritto per la sua strada.



Cosa ti è piaciuto di più di questi Mondiali?

La partecipazione dei tifosi, credo che non si sia mai verificata tale attenzione dei media e degli appassionati per un Mondiale. Sembra di assistere ad una continua festa. La cosa più bella è l’allegria della gente. Dal punto di vista della competizione mi piace sottolineare che non c’è stata nessuna squadra materasso. Stiamo assistendo ad un campionato equilibrato. Tutte le squadre corrono ed hanno una disciplina tattica. Così nessuna partita ha mai un esito scontato.



Sembra essere il campionato dei numeri 10…

Messi e Neymar li conosciamo tutti. Sono giocatori eccezionali che stanno lasciando il segno. Ma mi piace sottolineare la bravura di James Rodriguez. In pochi lo conoscevano, solo gli addetti ai lavori. Invece ha illuminato questo Mondiale con le sue giocate ed ha portato la Colombia a giocarsi l’accesso alle semifinali. È stato una sorpresa, ma mi ha impressionato per quello che fa tecnicamente.



Le prime due semifinaliste sono Germania e Brasile

Germania e Brasile ce le aspettavamo tutte fino a questo punto e non hanno deluso. Sono due squadre cresciute molto e frutto anche di un sapiente lavoro alla base. La Germania tatticamente è la squadra più completa ed organizzata. Da questo punto di vista mi è piaciuta molto anche l’Olanda. In semifinale sicuramente il Brasile parte con i favori del pronostico, ma i verdeoro devono fare attenzione perché senza Neymar e Thiago Silva rischiano moltissimo.



Cosa starà provando Neymar privato del suo sogno di giocare la semifinale?

Mi dispiace tanto sarà sicuramente distrutto, dal punto di vista umano ma anche perché non ci sarà più in campo un assoluto protagonista. Brutta l’entrata di Zuniga anche se non era cattiva, nel calcio capita questo purtroppo, sono infortuni che succedono. Il nostro sport è fatto di questi episodi, Camilo salta per prendere la palla e Neymar si mette avanti per soffiargli il pallone.



Oggi l’Olanda contro il Costarica e l’Argentina contro la rivelazione Belgio. Come finirà?

Sulla carta sono favorite Argentina ed Olanda. Ma attenzione il Costarica corre tantissimo. In entrambe le semifinali regnerà l’ equilibrio. A mio avviso il Costarica potrebbe piazzare una sorpresa. Il Belgio è forte ma l’Argentina potrà contare sui suoi 70mila tifosi presenti sugli spalti.



Quale invece il futuro per la nostra Nazionale? Chi può essere l’uomo giusto?

Tutti gli anni si vuole migliorare, speriamo che il cambiamento sia positivo, difficile dire chi mettere in un posto così di responsabilità come quello di presidente Federale. Bisognerà gestire il calcio e scegliere il Ct. Dai fallimenti bisogna ripartire, si dice sempre che è l’anno zero. Chiunque venga eletto deve tenere in considerazione che il calcio del futuro sono i giovani. Bisognerà farli salire su dal settore giovanile. La Germania ad esempio schiera tutti ragazzi, tutti cresciuti in strutture organizzate. I giocatori giovani possono darti molto, possono anche abbattere costi delle prime squadre, ma ci vuole pazienza, come una pianta, lavorando giorno dopo giorno si può fare qualcosa. Se la Federazione non ci crede però non sarà facile. Come ct ci vuole un allenatore che possa aiutare il movimento a rigenerarsi. Si tratta di un ruolo pesantissimo, non sarà facile e non ho preferiti. Si deve partire dal fatto che c’è da capire quello che è più urgente.