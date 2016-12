11 giugno 2014 Energizer Nightrun for UNICEF 2014, Milano corre per i bambini Sabato 14 giugno al Parco Sempione alle ore 21.30, la corsa notturna più grande d’Italia sarà per la terza volta al fianco dell’UNICEF Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

12:08 - Dopo il grande successo della seconda edizione con oltre 6.000 corridori, torna l’“ENERGIZER NIGHTRUN for UNICEF” 2014, con l’obiettivo di arrivare a 7.000 runners. Una nuova campagna UNICEF da supportare e due testimonial d’eccezione: Licia Colò e Alessandro Sampaoli. Sabato 14 giugno, Milano verrà illuminata nuovamente dal fiume di luci della corsa notturna ideata da Energizer. Un appuntamento immancabile per famiglie, giovani e appassionati runners che potranno vivere un’esperienza unica avvolti dal buio della sera, ma illuminati dalle torce Energizer e dalla passione per lo sport e la solidarietà. Il tutto accompagnato dalle voci di R101, radio ufficiale dell’evento.

Anche quest'anno Energizer corre insieme all'UNICEF: l'intero ricavato della corsa verrà devoluto per il progetto 100% VACCINIAMOLI TUTTI. “Vaccinare i bambini in ogni parte del mondo è uno dei principali obiettivi dell’UNICEF. Nonostante i grandi progressi che hanno permesso di raggiungere e vaccinare già l’80% dei bambini, ancora il 20% di essi rischia di morire per malattie immunoprevedibili. 1 bambino su 5 non è vaccinato” afferma Andrea Iacomini, portavoce Unicef Italia.



Per arrivare ad ogni bambino bisogna unire le forze. Insieme, grazie al contributo di Energizer e dei tanti runners che parteciperanno all’evento, sarà possibile ottenere grandi risultati. “Siamo tutti carichi di Positive Energy e pronti ad unire la passione per lo sport ad un’iniziativa che fa del bene. Perché solo partendo da un agire responsabile arrivano le prestazioni più elevate, per noi stessi, per l’azienda e per tutti coloro che condividono con noi obbiettivi e principi”, afferma Giacomo Vissani, Regional Product Manager - South Europe di Energizer



Licia Colò

“Sono molto contenta di partecipare a questo evento e di essere in prima fila con i runner, come madrina, ma anche come mamma perché questa è una corsa per le famiglie con un obiettivo importante. Solo CORRENDO INSIEME possiamo contribuire a sostenere la campagna UNICEF e salvare così migliaia di bambini che perdono la vita ogni giorno. Non posso che aspettarvi sabato 14 giugno con già le scarpe ai piedi!”

App dedicata

Un appuntamento che quest’anno si apre con una techno-novità: un’ App dedicata agli amanti della corsa e della solidarietà. Disponibile dal 14 giugno sia per Android sia per iOS, l’Energizer NightRun App, ha tra i suoi scopi quello di entrare nel cuore di tutti i run lovers per ricreare e prolungare l’atmosfera dell’“ENERGIZER NIGHTRUN for UNICEF”. Il principio è lo stesso dell'evento: correre la sera per aiutare l’UNICEF. Con questa App si otterranno dei punti che saranno trasformati da Energizer in una donazione per supportare i progetti dell’UNICEF. L'applicazione, che può essere anche messa in pausa, prevede un collegamento al navigatore satellitare del proprio cellulare al fine di misurare il numero di chilometri effettivamente percorsi. E’ possibile collegare le performance ottenute ad un proprio profilo personale per poterle condividere su Facebook e mostrare agli amici i risultati ottenuti. Energizer vuole alimentare una comunità di Night Runners per unire la passione per lo sport alle attività di solidarietà.

Correre verso l’obiettivo finale: 100% bambini vaccinati! Per le iscrizioni e per avere tutte le informazioni: www.nightrun.it . L’appuntamento per tutti è in Piazza del Cannone, dove verrà allestito un villaggio con spazi dedicati ai bambini, alle famiglie e alle attività sportive con il contributo di HealthCity.