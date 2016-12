Enduro, è Maria Karla la Miss del 2013

16:15 - Ad ogni campionato la sua Miss. Il Mondiale Enduro ha appena eletto la regina delle "ombrelline" del 2013, si chiama Maria Karla (la trovate alla foto 10), è rumena, ed è stata proclamata la più bella attraverso un sondaggio sulla pagina Facebook ufficiale del WEC Maxxis FIM World Enduro Championship. Anche quest'anno, come ogni anno, Maria e le 'Maxxis Babes' (così vengono chiamate le bellezze che accompagnano sulla griglia di partenza i più forti piloti del Mondiale Enduro) sono state protagoniste di un calendario tutto curve in grado di far girare la testa a chiunque...