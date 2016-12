4 luglio 2014 Emigrare per ricominciare: per gli ex ct meglio andare all'estero Maldini, Trapattoni, Lippi: esempi di come la scelta più opportuna sia ripartire dall'estero. A chi è rimasto in patria infatti non è andata bene Tweet google 0 Invia ad un amico

09:59 - La panchina della Nazionale assorbe tante energie e può logorare chi ci si siede, soprattutto se le cose vanno male. Improvvisamente in patria il ct che doveva portarci sul tetto del mondo o dell'Europa e in cui tutti credevano diventa un brocco, tutte le colpe cadono sulle sue spalle e può essere difficile trovare un contratto. E' questo uno dei motivi per cui molti ex ct azzurri hanno scelto l'estero dopo la Nazionale e la storia insegna che hanno fatto bene, per chi è rimasto invece non si può dire altrettanto...

Cesare Maldini - Lasciò la Nazionale dopo l'eliminazione ai rigori contro i padroni di casa a Francia '98. A parte pochi mesi come direttore tecnico del Milan (con Tassotti allenatore), tornò realmente sulla panchina di una squadra solo nel 2001 con la nazionale del Paraguay. Riuscì a portarla fino agli Ottavi del Mondiale 2002



Giovanni Trapattoni - Dopo aver lasciato la panchina azzurra condannato dal biscotto europeo tra Danimarca e Svezia, Giovanni Trapattoni è ripartito immediatamente dall'estero: alla guida dei portoghesi del Benfica ha vinto subito il titolo del 2004-05 e da allora il Trap ha sempre allenato fuori dall'Italia. Stoccarda, Salisburgo (dove ha vinto il suo decimo scudetto in quattro paesi diversi, come Mourinho) sino alla nazionale irlandese, con cui ha fallito l'approdo a Brasile 2014



Marcello Lippi - L'allenatore campione del mondo nel 2006 è rimasto fermo dal trionfo di Berlino sulla Francia al 2008, quando è tornato alla guida della Nazionale. Dopo la delusione di Sudafrica 2010 è rimasto ancora fermo sino a quando, nel 2012, ha accettato di emigrare in Cina, al Guangzhou. Ricco stipendio (10 milioni l'anno) e vittorie immediate per lui (Coppa nazionale, Champions asiatica e Supercoppa).



Arrigo Sacchi - Nel 1996, dopo la sconfitta in amichevole con la Bosnia, l'ex allenatore del Milan lasciò la Nazionale e tornò a sedersi sulla panchina dei rossoneri, dove sostituì l'esonerato Tabarez. Il risultato fu un'annata pessima: 11esimo posto e figuracce storiche, come l'1-6 di San Siro contro la Juventus.



Dino Zoff - Il più grande portiere della storia azzurra si dimise dopo la sconfitta al Golden Gol nella finale di Euro 2000 contro la Francia ed entrò nei ranghi dirigenziali della Lazio. Poco dopo però Cragnotti lo riportò in panchina al posto di Eriksson, salvo esonerarlo nel settembre successivo dopo un difficile avvio di stagione.



Roberto Donadoni - Restò in Italia anche l'ex centrocampista del Milan, che lasciò la Nazionale nel 2008 dopo l'eliminazione ai rigori con la Spagna all'Europeo. Accettò la panchina del Napoli dopo essere rimasto fermo 9 mesi, finì la stagione 2008-09 al 12esimo posto, poi fu esonerato ad ottobre in quella seguente dopo 7 punti in 7 partite



Cesare Prandelli - "Lunedì comincia l'era Prandelli". Questo L'annuncio ufficiale del Galatasaray, a firma del presidente Unal Aysal. L'ex ct azzurro domenica sarà a Istanbul per sbrigare tutte le pratiche e cominciare, lunedì 7 luglio, il lavoro con la squadra. Contratto fino al 2017 a 2 milioni più bonus.