E se i Giochi li ospitasse New York? Ecco il risultato

17:06 - Alla vigilia della partenza ufficiale delle Olimpiadi di Sochi, il New York Times ha voluto dare spazio all'immaginazione e ha pubblicato un articolo in cui riflette su come sarebbe la 'Grande Mela' se dovesse ospitare la manifestazione. Il risultato è sorprendente: Central Park per lo sci alpino, Times Square per lo slittino, salto con gli sci in direzione Sixth Avenue e la pista di pattinaggio di velocità a Broadway.



"Ecco come apparirebbero le varie discipline olimpiche se trasferite a Manhattan", il singolare tweet del New York Times. "In una immaginaria New York designata per ospitare i Giochi Olimpici - si legge poi -, molte delle icone di Manhattan verrebbero sovrastate da piste da sci e impianti vari". Quel che è certo è che ai redattori del Times non è mancata l'immaginazione...



To get a sense of the size, this is what some Olympic events would look like if dropped into Manhattan http://t.co/LOCUmp9wKH

— NYT Olympics (@SochiNYT) 5 Febbraio 2014