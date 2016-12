Doping, caso Schwazer: Carolina Kostner non si presenta in Procura

14:39 - Carolina Kostner non si è presentata in Procura antidoping del Coni, dove era attesa venerdì mattina per un'audizione relativa al caso Schwazer, il marciatore trovato positivo all'Epo alla vigilia delle Olimpiadi di Londra 2012. La pattinatrice, che deve rispondere della presunta violazione degli articoli 2.8 e 3.3 (complicità e omessa denuncia) delle Norme sportive antidoping, aveva chiesto di spostare l'audizione per impegni lavorativi.

La richiesta di spostamento dell'audizione, avanzata dai legali della Kostner giovedì alle 13, era legata alle prove dello spettacolo sul ghiaccio che andrà in scena nel week-end all'Arena di Verona. La Procura aveva quindi anticipato l'audizione, inizialmente fissata alle 13, alle 10.30. A seguito di un'ulteriore richiesta di rinvio, avanzata dal legale del bronzo olimpico di Sochi, la Procura aveva confermato l'audizione di oggi specificando che qualora l'interessata non si fosse presentata avrebbe "redatto verbale di audizione negativa" e provveduto a "riconvocare la stessa per una seconda ed ultima audizione".



Ed è esattamente quello che avverrà, visto che la Procura antidoping ha annunciato che disporrà una seconda audizione di Carolina Kostner sul caso Schwazer. "L'Ufficio di Procura antidoping - si legge sul sito del Coni - comunica che Carolina Kostner non si è presentata all'odierna audizione, come anticipato dal suo legale con e-mail inviata in data odierna. Pertanto, alla luce della documentazione acquisita ed in corso di acquisizione, anche presso organismi internazionali, questo Ufficio si riserva di disporre una seconda ed ultima audizione della sig.ra Kostner".