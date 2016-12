27 maggio 2014 Djokovic, show anche fuori dal campo:

che siparietto con il raccattapalle Il tennista serbo, durante una pausa per pioggia nel match contro Sousa, fa sedere accanto a sé il ragazzo, gli tiene l'ombrello e gli propone un brindisi

10:04 - Novak Djokovic si conferma un fenomeno dentro e fuori dal campo. Lunedì, durante una pausa per pioggia nel match di primo turno al Roland Garros contro Joao Sousa, il campione serbo è stato protagonista di un simpatico siparietto con un raccattapalle. Nole prima lo ha fatto sedere al suo fianco, poi ha preso in mano l'ombrello al posto suo e gli ha dato in custodia la sua racchetta e per finire gli ha offerto una delle sue bibite e proposto un brindisi.