Discesa femminile: annullata la terza prova per il troppo caldo 

10:08 - Niente terza e ultima prova di discesa femminile. A Sochi la "rifinitura" della gara in programma domani è stata annullata per via delle elevate temperature climatiche. Niente allenamento sul percorso dunque per le azzurre Merighetti, Fanchini e Stuffer. Si è disputata, invece, la prova di discesa per la supercombinata maschile: il più veloce è stato Bode Miller. Tutti gli azzurri hanno preferito restare a riposo.

Miller senza rivali. Lo statunitense ha preceduto di ben 66 centesimi il norvegese Aleksander Aamodt Kilde e di 82 lo spagnolo Paul de la Cuesta. Da segnalare le prove del ceco Ondrej Bank (quarto), del francese Alexis Pinturault (quinto) e dello svizzero Silvan Zurbriggen (sesto). Lo statunitense Ted Ligety, uno dei favoriti, si è piazzato quindicesimo ma a ben 4"50.