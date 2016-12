Diamanti e i suoi fratelli, tutti gli italiani all'estero

16:28 - Sono ormai decine i calciatori italiani che hanno scelto di giocare in campionati stranieri. Alessandro Diamanti, passato dal Bologna alla squadra cinese del Guanghzou, allenata da Marcello Lippi, è solo l'ultimo esempio del calciatore 'Made in Italy' che sceglie la strada dell'estero per la sua carriera. Una volta gli italiani difficilmente lasciavano la Serie A per trasferirsi all'estero, ma col passare degli anni la tendenza si è invertita e sono tanti ormai i nostri connazionali che si sono spostati nei campionati stranieri. E non solo in quelli più rinomati come Premier, Liga, Bundesliga e Ligue 1, ma anche anche in Grecia o in Russia, per arrivare fino negli Usa o ancora piu' lontano...