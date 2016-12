30 maggio 2014 Di Bartolomei: 20 anni dopo, ferita ancora aperta Il 30 maggio 1994 Ago il Capitano si tolse la vita con un colpo di pistola di ANDREA SARONNI Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

15:17 - E’ una foto scattata più di 30 anni fa, tempi bellissimi, altro che cupi, per la Roma. Campione d’Italia nel 1983, quasi campione d’Europa l’anno dopo, un quasi che ha fatto un male cane: il Liverpool, i maledetti rigori, l’Olimpico e una città che ingoiano l’urlo più forte di sempre. A stare male fu anche, o soprattutto, Agostino Di Bartolomei, il capitano di quella squadra del sogno. Il 30 maggio 1984 fu lo spartiacque della sua carriera e della sua vita. Al punto che dieci anni dopo, stesso giorno, stessa smorfia amara, si sparò il colpo di pistola che lo uccise. In questa foto magnifica, sbucata fuori dai cassetti della memoria, Ago il Capitano è l’ultimo a destra, in disparte, quasi nascosto. Ma incredibilmente sorride. Perché alla fine gli bastavano i compagni, un pallone, la Roma innanzitutto. Non li aveva più, quel 30 maggio 1994, e forse la spiegazione è tutta lì. Non basta, tuttavia, a darsi una ragione.