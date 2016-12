Derby, Ventura recrimina: "Rigore netto"

12:31 - Polemiche all'andata e polemiche al ritorno, il derby della Mole non finisce mai nei consueti 90 minuti. I granata recriminano per il rigore negato a El Kaddouri a 10 minuti dal termine: il centrocampista viene agganciato in area da Pirlo, il contatto sembra evidente, ma il granata si becca l'ammonizione per proteste da parte di Rizzoli. Non l'unico episodio che ha fatto infuriare il Toro: Vidal, ammonito già nel primo tempo, ha rischiato due volte il secondo giallo prima per un fallo di mano, poi per un'entrata dura su Darmian (Conte infatti l'ha sostituito subito dopo il secondo fallo a rischio ammonizione).

Qui Toro

"E' raro vedere la Juventus così in difficoltà in casa - spiega Ventura nel post-gara - e nel secondo tempo non hanno mai tirato in porta". Poi l'affondo: "Nella gara di andata abbiamo perso per un gol (di Pogba ndr) che poi abbiamo visto essere in fuorigioco, qui mi dicono che c'era il fallo di mano e un rigore su El Kaddouri abbastanza evidente". Poi mentre parla gli vengono mostrate le immagini: "Mi dicevano... ma ora che lo rivedo, dico che il rigore c'era tutto. Se avessimo pareggiato con quel rigore nessuno avrebbe avuto da ridire, per quello che abbiamo fatto in campo. Con tutto che la Juventus è la squadra più forte del campionato. Ma gli ultimi tre derby... l'anno scorso un rigore su Jonathas, all'andata un gol in fuorigioco, stavolta questo rigore negato".



"Dalle immagini si vede che mi tocca - spiega El Kaddouri, il diretto interessato - potevo andare al tiro, non avevo bisogno di cadere. Per me era rigore netto, e le immagini lo confermano. Forse non sono bravo a cadere, se il problema sono stati davvero quei due passi, ma con la velocità può succedere di cadere una frazione di secondo dopo".



Qui Juve

"El Kaddouri si stava preparando al contatto... poteva accadere di tutto, poteva ammonire il giocatore o dare il rigore. Per fortuna l'arbitro ha deciso bene...", ha commentato Antonio Conte con un sorriso, che a dire il vero sembrava un po' imbarazzato, mentre gli venivano mostrate le immagini dell'episodio.



Sulla linea del suo allenatore anche il capitano dei bianconeri, Gigi Buffon: "L'episodio di El Kaddouri? Dalla mia posizione non c'è stato neanche contatto - ha dichiarato il portiere nell'immediato dopo gara - e il semplice contatto non sarebbe neanche bastato, non basta toccare un giocatore in area".



Qui Roma

Il tecnico bianconero ha parlato anche della Roma, che insegue la Juve in campionato e non sembra voler mollare: "Dovevamo rispondere alla Roma e non era semplice - ha detto Conte - dietro abbiamo una squadra più pericolosa del Napoli dello scorso anno, non sbagliano un colpo, hanno entusiasmo e voglia. Mi ricordano la mia prima Juve. Ieri ci hanno lanciato dei messaggi e siamo stati bravi a rispondere".



Ma anche a Roma hanno parlato, e molto, del derby della Mole. Al momento del fallo di Pirlo su El Kaddouri il web giallorosso si è letteralmente scatenato (e in modo molto colorito): riferimenti al mancato giallo a Vidal, al gol in fuorigioco dell'andata, mentre molti citavano gli "aiutini" ricordati da Totti qualche tempo fa. Rientra tutto nel pentolone della polemica: Moggiopoli, il doping, persino gli indegni striscioni sui morti di Superga, non si salva neppure Ventura, reo di essere stato troppo morbido nelle sue considerazioni di fine partita. Ma se i tifosi si indignano, il club giallorosso non commenta e la linea ufficiale resta quella dettata da Rudi Garcia: "Non molliamo. Dobbiamo farci trovare pronti se la Juve avrà un calo". La Roma c'è e vuole esserci fino in fondo.



Qui Parlamento

Il giorno che segue il derby della Mole entra in campo anche il Parlamento, nella persona di Marco Miccoli, deputato del Pd che in una nota scrive: "Quello che sta succedendo nel campionato di calcio di serie A è davvero preoccupante. Sembra di essere di fronte ad una nuova Calciopoli, con errori e favoritismi a raffica, da ultimo quelli verificatisi ieri nel derby di Torino. Per questo chiedo al nuovo presidente del Consiglio dei ministri, Matteo Renzi, di verificare e garantire la trasparenza del massimo campionato italiano. Anche in presenza di tanti problemi in Italia, ritengo che assicurare la correttezza del gioco più amato non possa che dare il segno di un Paese che cambia verso, dove viene premiato il merito e non le vecchie consorterie che speravamo aver scacciato e allontanato"