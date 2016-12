4 maggio 2014 Derby, la curva del Milan attacca il Sap: "Vergogna per Aldrovandi" Attacco durissimo dei supporter rossoneri alle forze dell'ordine: "Un applauso alle mamme delle vittime umiliate dal sindacato di Polizia" Tweet google 0 Invia ad un amico

23:50 - "Vergogna". La coreografia della Curva del Milan prima del derby è un attacco diretto alla Polizia, che recentemente ha definito la tifoseria rossonera "tra le più pericolose" d'Italia. "Un applauso alle mamme delle vittime umiliate dal sindacato di Polizia" recitava lo striscione sotto la parola "vergogna". Entrambe le curve, Nord e Sud, unite prima in due minuti di applausi per Federico Aldrovandi nel pre-partita e poi nei cori "Federico sempre con noi". Anche i tifosi dell'Inter hanno esposto striscioni per Aldrovandi, ma per la coreografia hanno scelto di celebrare i 45 anni dalla fondazione della Curva Nord.



CORI CONTRO NAPOLI E BALOTELLI - Prima fischi e ululati contro Mario Balotelli, poi cori anti-napoletani sono stati ripetuti più volte dalla Curva dell'Inter durante il primo tempo del derby. Lo speaker di San Siro è intervenuto per ricordare che simili comportamenti possono portare alla sospensione della partita.