Cuadrado stende l'Udinese e fa volare la Fiorentina: 2-1

17:37 - La Fiorentina batte 2-1 l'Udinese e ipoteca il quarto posto grazie ai cinque punti di vantaggio sull'Inter. La formazione di Montella, nonostante il turnover, gioca meglio per gran parte del match con Cuadrado protagonista: il colombiano in comproprietà tra i due club sblocca la gara al 25', poi al 72' si procura il rigore trasformato da Rodriguez e nel finale sfiora il 3-1 colpendo la traversa. Inutile il gol di Fernandes all'82' per i bianconeri.

LA PARTITA

Il protagonista non poteva non essere Juan Cuadrado. Il colombiano, come in Coppa Italia, fa ancora male all'Udinese, la squadra che ancora detiene il 50% del suo cartellino. L'esterno che piace tanto a Bayern Monaco e Juventus è devastante e tutte le azioni pericolose della Fiorentina portano la sua firma. Una giornata anche fortunata perché il suo tiro per il gol dell'1-0 è deviato perfettamente all'angolino da Danilo che lo rende imparabile per il baby Scuffet. Poi l'attaccante vince ancora il duello con il difensore brasiliano grazie alla complicità dell'arbitro Celi che concede un rigore dubbio. Dal dischetto ne beneficia Gonzalo Rodriguez che spiazza il portiere e mette in ghiaccio i tre punti. Infine Cuadrado conclude il suo pomeriggio con una traversa colpita al 84' a porta vuota: un errore che però non condiziona la storia del match. Buona partita della Fiorentina che nonostante il turnover e l'assenza di Borja Valero si mostra solida a centrocampo. Montella sceglie di non rischiare lo spagnolo, reduce da una botta in allenamento, e il trio Ambrosini-Aquilani-Pizarro non lo tradisce. Anche l'attacco con l'assenza di Matri (entrato solo nel finale) e l'inserimento di Matos (alla sua seconda gara da titolare) ha fatto il suo creando spazi per Cuadrado, oggi davvero in versione super. Dall'altra parte l'Udinese si è affidata ai giovani che hanno un buon futuro davanti, ma al momento hanno dei limiti evidenti. Guidolin non aveva scelta vista le assenze di Di Natale e Pinzi su tutti e quindi criticarlo ora ha poco senso. Merito ai bianconeri che nonostante tutto hanno tenuto aperto il match fino alla fine.

IL TABELLINO

FIORENTINA-UDINESE 2-1

Fiorentina (4-3-3): Neto; Tomovic, Diakitè, Rodriguez, Pasqual; Pizarro (49' st Anderson), Ambrosini, Aquilani; Ilicic (30' st Wolski), Matos (33' st Matri), Cuadrado. A disp.: Rosati, Lupatelli, Roncaglia, Compper, Bakic, Borja Valero, Fernandez, Joaquin. All.: Montella

Udinese (3-5-1-1): Scuffet; Heurtaux, Danilo, Bubnjic (12' st Lazzari); Widmer, Badu (40' st Nico Lopez), Allan, Pereyra, Gabriel Silva; Fernandes (49' st Yebda); Muriel. A disp.: Brkic, Kelava, Naldo, Basta, Jadson, Zielinski. All.: Guidolin

Arbitro: Celi

Marcatori: 25' Cuadrado (F), 27' st rig. Rodriguez (F), 37' st Fernandes (U)

Ammoniti: Badu, Danilo (U), Ambrosini (F)

Espulsi: -