4 luglio 2014 Ct mondiali: ecco come erano quando giocavano Scolari con i baffoni alla Fred, Sabella in versione inglese, van Gaal capelloni: gli allenatori qualificati ai quarti quando correvano dietro a un pallone

08:28 - E' risaputo che una percentuale molto alta di allenatori, prima di arrivare a guidare una squadra, ha avuto un passato come un calciatore. Così è anche per i commissari tecnici di Francia, Germania, Brasile, Colombia, Argentina, Belgio e Olanda: sette delle otto Nazionali qualificate ai quarti di finale del Mondiale 2014.

Solo perché l’ottavo (Jorge Luis Pinto, ct della Costa Rica) non ha mai indossato gli scarpini da calciatore. Grazie al sito Old School Panini, è possibile però trovare le figurine degli altri fantastici sette ai tempi di quando erano loro a correre dietro un pallone. Così si potrà, per esempio, scoprire che l’allenatore del Brasile, Luiz Felipe Scolari, ad inizio carriera portava dei baffoni a manubrio molto simili a quelli dell’attuale attaccante della Nazionale verdeoro, Fred. Baffi anche per il ct tedesco Joachim Loew, anche se meno folti di quelli di Felipao. Chioma alla Malcom Mc Dowell, nei panni di Alex in “Arancia Meccanica”, per la guida dell’Olanda, Louis van Gaal. E ancora il francese Didier Deschamps, con la maglia della Juventus, identico ad adesso con la sola differenza del capello biondo, diventato ormai brizzolato, oppure il belga Marc Wilmots, magrissimo e senza una ruga in volto quando giocava nel Mechelen. E Sabella? Qualche anno prima di allenare Leo Messi, era andato in Inghilterra a cercare fortuna come calciatore del Leeds United. Per tutti lì non era più Alejandro, ma piuttosto Alex.