2 settembre 2014 Cronoscalata Abetone, in gara le macchine d'epoca 115 piloti si sono presentati al via della gara dell’appennino pistoiese, valida per il Campionato Italiano della Montagna per Auto Storiche. Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

16:22 - Il Trofeo Fabio Danti, nono appuntamento del Campionato Italiano della Montagna per Auto Storiche, si è svolto lo scorso weekend in provincia di Pistoia. Una gara divisa in due manche, una per le vetture storiche e una per quelle moderne, dove si sono misurati i 115 piloti che si sono presentati al via della gara dell’appennino pistoiese dopo aver superato le verifiche tecniche. La gara è stata l'occasione per gli appassionati delle quattro ruote di veder sfrecciare veri e propri gioielli dell'automobilistica di ieri e di oggi.