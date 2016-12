3 maggio 2014 Coppa Italia, la paura dei vip in tribuna Da Renzi a Sorrentino, dai presidenti dei club a Malagò, dalla Pascale a Nardella, tanti vip sulle tribune dell'Olimpico Tweet google 0 Invia ad un amico

23:23 - Tantissimi i vip sulle tribune dell'Olimpico per la finalissima di Coppa Italia tra Fiorentina e Napoli, una delle finali più tristi in assoluto per il nostro calcio. C'erano il presidente del Consiglio Matteo Renzi, il presidente del Coni Giovanni Malagò, i presidenti Della Valle e De Laurentiis, due tifosi napoletani d'eccezione come Paolo Sorrentino e Francesca Pascale (fidanzata del leader di Forza Italia Silvio Berlusconi) e un grande tifoso viola come il vice-sindaco di Firenze Dario Nardella.