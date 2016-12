Colonnese: "Italia, Guidolin è l'uomo giusto per ricostruire"

13:04 - "Siamo tutti ct", la rubrica di Valter De Maggio in onda su Radio Kiss Kiss, sbarca su Tgcom24. Oggi il nostro commissario tecnico è Ciccio Colonnese.

Brasile avanti ai quarti di finale ieri con il Cile, ma quanta fatica.

Il Brasile mi ha fatto una bruttissima impressione. E’ una squadra non equilibrata, fin qui la grande delusione dei mondiali. Se vuole proseguire la sua avventura, bisogna che Scolari cambi qualcosa. Non ha equilibrio in difesa, i due centrali sono sempre in difficoltà. Anche gli esterni soffrono sempre, soprattutto se pressati. Per me è assurdo che non giochi uno come Maicon. Ieri ai punti avrebbe meritato di passare il Cile. Ma il calcio è così, basta un episodio a cambiare la storia della partita. Ai rigori poi si sa può succedere di tutto. Il Brasile pagherà l’assenza di Luis Gustavo nella prossima sfida con la Colombia.



Colombia che ieri ha battuto l’Uruguay. Che impressione ti ha fatto?

Mi piace molto, è una squadra che ha grande equilibrio. Il Brasile dovrà fare grande attenzione, la Colombia potrebbe metterli in seria difficoltà. Hanno una difesa solida, che non concede nulla. Una difesa molto “italiana”, frutto dell’esperienza maturata nel nostro calcio da Zuniga, Zapata, Yepes ed Armero che evidentemente hanno imparato molto in Italia da un punto di vista tattico. Benissimo anche Cuadrado e J.Martinez insieme a Rodriguez, fin qui la vera sorpresa del mondiale.



Oggi in campo Olanda-Messico, che partita ci dobbiamo aspettare?

Una partita bellissima, due squadre di grande livello. L’Olanda ha un’organizzazione di gioco molto importante. Solida in difesa, e veloce in attacco. L’Olanda non dovrà però sottovalutare il Messico, una squadra tosta che renderà la vita difficile a Robben e compagni.



Altra gara in programma oggi Costarica-Grecia.

Qui non ho dubbi, assolutamente favorita la Costarica. Ha più equilibrio, ha qualità, entusiasmo da vendere. Ruiz e Campbell metteranno a dura prova la difesa greca. Sono certo che a qualificarsi sarà la Costarica.



Siamo all’Italia: come ripartire dopo la disfatta in Brasile?

Ci vuole calma, ormai il disastro è stato fatto. Da un’esperienza così negativa però si può ricostruire. Bisogna avere la pazienza di programmare, senza fretta, perché ci vorrà del tempo per tornare ad alti livelli. Bisognerà fare una scelta coerente anche per quanto riguarda il nuovo Commissario Tecnico. Sento fare i nomi di Mancini, Allegri e Spalletti. Io personalmente punterei tutto su Guidolin, perfetto anche in tempi di austerity. Ha dimostrato negli anni di essere un grande allenatore. Non ha mai avuto la grande chance, sarebbe l’allenatore giusto per far ripartire la nostra Nazionale.