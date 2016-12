Collovati tira le orecchie a Prandelli: "Ci vuole più coraggio"

13:11 - "Siamo tutti ct", la rubrica di Valter De Maggio in onda su Radio Kiss Kiss, sbarca su Tgcom24. Oggi il nostro commissario tecnico è Fulvio Collovati.

Domani alle 18.00 Italia-Uruguay: come arriviamo a questo match da dentro o fuori?

Ci arriviamo male, questa è la realtà. Abbiamo lasciato alle spalle la pessima prestazione con il Costa Rica, è vero, ma diamo l’impressione di non stare al meglio dal punto di vista fisico. Abbiamo a disposizione due risultati su tre ma c’è la paura di prendere goal dal duo terribile composto da Cavani e Suarez. Dobbiamo giocare a viso aperto, ma la sensazione è che siamo un po’ vulnerabili dietro. C’è bisogno di una giusta dose di coraggio, i Mondiali si vincono con le certezze e mi aspetto una reazione da parte della nostra Nazionale.



Prandelli è orientato a schierare la difesa a 3 in perfetto stile Juve…

I calciatori che il c.t. ha a disposizione sono questi e mi stupisco che non ci abbia pensato prima. Prandelli evidentemente ha portato avanti alcuni esperimenti che non hanno dato i frutti sperati e adesso prova di andare sul sicuro puntando tutte le carte sulla difesa meno battuta del campionato italiano. In fase di non possesso diventa a cinque, forse gli Azzurri stanno vivendo un momento di confusione. Vorrei sottolineare un dato: siamo l’unica Nazionale in questa rassegna mondiale che gioca con una sola punta. Le altre big hanno giocato con più attaccanti, per questo serviva più coraggio sin dalla prima partita.



E infatti domani sera dovrebbero giocare Balotelli e Immobile…

Mi aspetto molto dai nostri due attaccanti. Immobile sta bene fisicamente, almeno questa è la sensazione che abbiamo avuto nel corso del campionato. Inoltre, ritengo che Balotelli giochi meglio quando è maggiormente arretrato perché non ha l’avversario alle spalle. Diamogli magari meno responsabilità, lui è uno capace di inventare e di risolvere la partita da un momento all'altro con una giocata delle sue. In definitiva, è la coppia d’attacco più affidabile in questo momento.



Il Brasile rischia non superare il turno. Te lo aspettavi?

Se togliamo due o tre calciatori dalla rosa a disposizione di Scolari, dal punto di vista qualitativo è il peggior Brasile degli ultimi 30-40 anni. L’unico calciatore in grado di far fare il salto di qualità è Neymar. Prima i Verdeoro avevano a disposizione gente del calibro di Zico, Falcao, Cerezo. Oggi hanno meno qualità a disposizione ma mi rifiuto di pensare che non passeranno il turno. Giocano in casa ed è vero, ma non so se riusciranno a vincere la competizione.



Leo Messi può vincere il Mondiale con le sue giocate così come fece Maradona nel 1986?

Fino ad ora sta dimostrando di sì. All'inizio della competizione ho pronosticato l’Argentina vincitrice per il suo potenziale offensivo. Sabella, però, deve riuscire a sfruttarlo meglio. Anche Higuain ha lasciato un po’ a desiderare. Se l’Argentina riuscirà a registrare la fase difensiva penso che al di là di Messi possa essere davvero una delle squadre favorite per la vittoria finale.