Coca Cola Cup, il Veneto fa l'en plein nella terza edizione del torneo

15:17 - Si è svolta a Napoli la terza edizione del torneo "Coca-Cola Cup-Get Active", progetto ludico-educativo che ha coinvolto oltre 150.000 studenti, delle prime classi superiori, in una due giorni sportiva. La vittoria è andata al Veneto che ha espresso i primi posti sia al maschile, con l'"ISIS Luzzati" di Portogruaro, che al femminile con il "Liceo Scientifico Tron di Schio" di Vicenza. I campioni avranno l'opportunità di partecipare al "Coca-Cola Camp",un campus sportivo di tre giorni, che si terrà a Roma il prossimo luglio.

Alla premiazione presente anche il sindaco di Napoli Luigi De Magistris che ha dichiarato: "Questi due giorni di sport, intrattenimento e divertimento sul lungomare di Napoli, che hanno visto la partecipazione di tanti cittadini, sportivi e soprattutto giovani, rappresentano quell'idea di sport come momento ludico ma anche educativo che questa amministrazione, da sempre, ha sostenuto. In particolare lo sport del calcio, così apprezzato in questo paese e nella nostra città, deve essere, mai come in questo momento, un'occasione per veicolare i valori della convivenza, della socialità, dell'aggregazione. Valori che devono vedere protagonisti soprattutto i più giovani, ragazzi e studenti che, infatti, in tutta Italia, sono stati coinvolti in questo progetto, per altro nella loro età di massima formazione anche civica". Una citazione la meritano anche le squadre degli istituti che hanno ottenuto i gradini più bassi del podio: studenti dell'ISIS C.A. Dalla Chiesa di Sesto Calende (Varese) e le studentesse dell’ITI Lagrange di Milano classificatesi al secondo posto, e la squadra maschile dell’IS G.B. Vaccarini di Catania e quella femminile dell’ IM G. Guacci di Benevento al terzo.