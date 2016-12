Ciclismo, Strade Bianche: vince Kwiatkowski

16:20 - Michał Kwiatkowski è il vincitore dell'ottava edizione delle Strade Bianche. A Siena, dopo dieci tratti di sterrato il polacco dell'Omega Pharma-Quickstep è arrivato in solitaria a braccia alzate dopo una splendida azione. Venti km di fuga con Sagan, grande favorito della vigilia, che poi ha staccato nel muro finale. Terza posizione per Valverde. Ottima quarta posizione per Damiano Cunego davanti a Kreuziger, Cancellara ed Evans.