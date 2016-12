Ciclismo, Mario Cipollini investito

15:35 - E' ricoverato all'ospedale di Lucca, Mario Cipollini. L'ex velocista si stava allenando quando è stato centrato da un'automobile che svoltando non l'ha visto colpendolo in pieno. La prima diagnosi parla di lesione al ginocchio, lo stesso che si infortunò qualche anno fa per una caduta sugli sci, e del tendine del quadricipite. Ora, l'ex ciclista toscano classe '67, dovrà essere operato. Per lui comunque nulla di grave, solo tanto spavento.