Ciclismo, il libro shock di Riccò: "Mi stavo per sparare"

Riccardo Riccò è uno dei personaggi "maledetti" del ciclismo, trovato positivo al Cera al Tour de France 2008 dopo aver vinto due tappe (poi fermato e arrestato) e squalificato fino al 2024 per una trasfusione di sangue fatta in casa. Il Cobra di Formigine ha deciso di confessarsi in un libro, "Funerale in giallo", scritto col giornalista Salvatore Lombardo, raccontando la sua storia di sportivo e il crollo, fino al tentativo di suicidio.

Nell'anticipazione de La Gazzetta dello Sport, il libro inizia con Riccò che racconta di essere stato ad un passo dal suicidio: "La passo dalla mano destra alla sinistra... E' una Carl Walther calibro 7,65. Con sei pallottole nel caricatore". Poi parla dell'amore per Pantani "le vittorie incredibili di Marco sono una rivelazione, e divento uno scalatore", dello stupore all'arrivo negli Under 23 "sono un chierichetto. Tutti i ragazzi intorno a me sembrano dei caccia aerei" e dell'avvicinamento al doping "decido di fare come gli altri. Ma con moderazione. Ed è immediatamente un altro mondo".



Il Cobra di Formigine, 30 anni, spiega come è avvenuta la trasfusione che gli è costata uno squalifica fino al 2024: "Apro il frigo, prendo la sacca di sangue rinforzata di ferritina e mi allungo per farmi la trasfusione come mi hanno spiegato". La chiusura di Riccò è triste ripensando agli ultimi 10 anni: "Non so più chi sono. Un dopato. Un recluso. Un bugiardo. Un uomo. Un bambino. Un escluso".