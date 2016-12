Ciclismo, Froome cade ancora e si ritira dal Tour

17:42 - Chris Froome cade ancora e lascia il Tour. Il capitano del Team Sky, nella quinta tappa, è stato protagonista di un incidente avvenuto a 67 chilometri da Arenberg. Dopo qualche minuto di esitazione, il corridore britannico è entrato nella macchina ammiraglia e ha lasciato la corsa. Ieri Froome, campione uscente e considerato il favorito, era caduto altre tre volte rimediando escoriazioni e un brutto colpo al polso.

E' già finito il Tour de France di Chris Froome: il 29enne corridore britannico del Team Sky è stato costretto al ritiro per le contusioni riportate a seguito di due cadute nel corso della tappa odierna, la quinta della Grande Boucle, che porta i corridori da Ypres ad Arenberg. Complice anche il maltempo e la fitta pioggia Froome, vincitore della scorsa edizione del Tour, è risalito sull'ammiraglia quando mancavano 67 chilometri al traguardo. Il ritiro di Froome è avvenuto poco prima dell’inizio del primo tratto di pavè in quella che è considerata la tappa più insidiosa di questo primo scorcio del Tour. Il britannico del Team Sky era già caduto dopo una quarantina di minuti dalla partenza finendo sull’asfalto insieme al francese Cedric Pineau. La prima scivolata, tuttavia, non gli aveva impedito di risalire in sella e proseguire la corsa. Ma la maledizione di Froome era già cominciata nella giornata di ieri, in occasione della quarta tappa, quando poco dopo la partenza da Le Touquet Paris-Plage era stato protagonista di un’altra caduta a seguito della quale aveva riportato varie abrasioni e una forte contusione al polso destro. Il Tour perde così in pochi giorni due dei protagonisti più attesi: domenica, al termine della prima tappa, era stato Mark Cavendish a dare forfait a causa dell’infortunio alla spalla destra rimediato dopo essere caduto in volata.