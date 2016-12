Ciclismo, Davide Cassani è il nuovo ct della nazionale

20:15 - Davide Cassani è il nuovo commissario tecnico della nazionale di ciclismo. Lo ha confermato, ai margini dell'incontro con Alfredo Martini, il presidente della Federazione ciclistica Renato Di Rocco: "Posso confermare l'investitura del ruolo di guida tecnica di Davide Cassani". L'ormai ex commentatore tecnico televisivo prenderà il posto di Paolo Bettini, che ha lasciato l'incarico per guidare il team messo in piedi dal ferrarista Fernando Alonso.

Davide Cassani, in un'intervista rilasciata all'ANSA, ha dichiarato: "E' una grande soddisfazione per me. La maglia azzurra ha sempre avuto per me un significato speciale. Quando me lo hanno chiesto mi sono sentito orgoglioso". Il nuovo ct poi, ha parlato della sua esperienza come commentatore televisivo, durata ben 18 anni: "Esperienza bellissima, e potrebbe anche continuare, anche se non più da commentatore tecnico".



Cassani infine, che conta nove partecipazioni ai mondiali da ciclista con la maglia azzurra, ha inviato il suo in bocca a lupo a Paolo Bettini, suo predecessore come ct della nazionale italiano, per il suo nuovo incarico nella squadra del ferrarista Alonso: "Sono sicuro che farà benissimo".