Ciclismo, Contador: "Sarò al Giro 2015"

21:19 - Alberto Contador sarà al via del Giro d'Italia 2015. Non solo, la prossima corsa rosa sarà l'obiettivo principale della stagione, come annunciato dallo stesso ciclista spagnolo su Twitter. "In attesa di definire gli ultimi dettagli, posso annunciare che il mio obiettivo principale nel 2015 sarà il Giro d'Italia", si legge nel tweet dell'iberico, che domenica scorsa ha festeggiato il terzo trionfo in carriera nella Vuelta.

Assieme al tweet Contador ha postato una foto che lo ritrae in bici sulle strade del Giro con indosso la maglia rosa.

L'iberico tornerà a correre il Giro dopo un'assenza di quattro anni: l'ultima volta, nel 2011, vinse la corsa rosa ma il titolo gli fu successivamente revocato per la positività al clenbuterolo. Nel suo palmares figura anche la vittoria nel Giro del 2008. L'edizione del 2015 partirà il 9 maggio in Liguria con una cronosquadre da San Lorenzo a Mare a Sanremo e si concluderà il 31 maggio.