Chivu, addio all'Inter dopo 7 stagioni

15:07 - Dopo 7 stagioni finisce l'avventura di Cristian Chivu con l'Inter, che ha annunciato la rescissione consensuale del contratto, avvenuta a causa dei problemi fisici del difensore romeno. Chivu ha voluto dare l'addio attraverso un messaggio pubblicato sulla sua pagina di Facebook: "Sono sia felice che triste, rido e piango allo stesso tempo - è una parte del pensiero dell'ormai ex nerazzurro -. Ho un incredibile senso di soddisfazione che le parole non possono descrivere. Il calcio mi ha insegnato qualcosa che rimarrà con me per sempre. Mi ha insegnato il significato di passione, coraggio e sacrificio. Questi termini hanno costruito un ponte tra il sogno la realtà. Ringrazio i miei genitori, mia moglie Adelina, le mie due figlie Anastasia e Natalia, tutti i miei allenatori, tutte le squadre per cui ho giocato, tutti gli staff medici e un grazie speciale va al mio dottore e amico franco Combi. Se non fosse stato per lui non sarei qui a scrivere queste parole". Il romeno conclude così il suo messaggio: "Papà, spero tu sia orgoglioso dell'uomo che sono diventato, questa è la fine del viaggio e l'inizio del resto della mia vita". - Foto inter.it