19:40 - Il "selfie" è una moda che ha ripreso piede in giro per il mondo tra celebrità e non. Tra le persone normale c'è un giovane tifoso del Chelsea che ha pensato bene di farsi un autoscatto mentre Lampard calciava il rigore del 2-0 contro lo Stoke City. Il penalty è stato sbagliato, ma sulla ribattuta è arrivata la rete numero 250 dell'inglese.