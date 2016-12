Chelsea, Eto'o segna e lancia una frecciata a Mourinho

09:00 - Simpatico siparietto messo in scena da Samuel Eto'o: nell'esultanza per il gol dell'1-0 contro il Tottenham usa la bandierina come "bastone". L'ex attaccante dell'Inter spegne così le polemiche innescate da Mourinho sulla sua reale età. Il tecnico portoghese aveva parlato così del suo attaccante: "Il problema del Chelsea è che manca un vero uomo gol: avremmo Eto'o, ma lui ha 32 anni, forse 35, chi lo sa". La gara, per la cronaca, è finita 4-0 in favore dei Blues