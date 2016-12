Che fine ha fatto Jovetic? Tutti alla ricerca di Jo Jo

18:05 - E' stata una delle telenovele del mercato estivo, le più grandi squadre d'Europa se lo sono conteso fino a che, il 18 luglio, Stephan Jovetic si è trasferito ufficialmente al Manchester City per 26 milioni di euro più 4 legati ai bonus. Bonus che però non dovrebbe ricevere visto che da quando l'ex viola si è accasato all'Etihad Stadium ha visto il campo solo un paio di volte. Poca fiducia e una serie di infortuni l’hanno martoriato e ora in Inghilterra impazza l’ironia: il montenegrino si sta rivelando un flop monumentale e gli inglesi reagiscono con una serie di fotomontaggi tutti da ridere.

Su Twitter in questi giorni spopola l’hashtag #WheresJovetic. Una lunga raccolta di fotomontaggi che vedono uno dei colpi più rumorosi del mercato estivo occuparsi delle mansioni più disparate: giudice di talent show, commentatore di incontri di Wrestling, impegnato a servire patatine fritte al Mc Donald o a controllare i rimbalzi delle palline negli incontri di Federer. Una volta ci si divertiva con “Where’s Wally” (Waldo negli USA e in Canada), serie di libri per bambini creata dall’inglese Martin Handford, ora ci si diverte con la caccia a Jovetic...