Champions, chi saranno le magnifiche 4?

14:18 - Obiettivi, sogni, imprese da compiere, vantaggi da difendere e infortunati illustri, sono questi gli ingredienti principali delle gare di ritorno dei quarti di Champions League più belli e prestigiosi degli ultimi anni. Si parte martedì col Chelsea di Mourinho che ospita il Psg privo dell'infortunato Ibrahimovic e con il Real del recordman Cristiano Ronaldo che va a Dortmund a difendere il 3-0 dell'andata. Mercoledì sarà il turno del Bayern campione uscente che ospita lo United (1-1 all'andata) e dell'attesissimo derby del Calderon tra Atletico e Barcellona che promette scintille anche senza l'infortunato Diego Costa.



PSG-CHELSEA Mourinho non è mai stato eliminato ai quarti di Champions League, ma questa volta lo Special One rischia grosso: il 3-1 maturato nel finale della gara di andata è un buon vantaggio per il Psg di Laurent Blanc, che anche se dovrà fare a meno di Ibrahimovic potrà contare sui "tre tenori" Lavezzi, Cavani e Pastore. Il tecnico del Chelsea ci crede, ma è consapevole che ci vorrà una super prestazione e soprattutto che ci vorranno i gol, impresa non facile per una squadra che ha nell’attacco il reparto peggiore.

REAL MADRID-BORUSSIA DORTMUND Questa sembra la gara meno aperta. Il 3-0 dell'andata è un vantaggio rassicurante per Ancelotti, che comunque resta coi piedi per terra: "Possiamo finire la stagione alla grande, ma non siamo già in semifinale". Qualche dubbio sull'utilizzo di Cristiano Ronaldo, che è a caccia del record assoluto di gol in un'edizione di Champions (per ora è a 14, eguagliato il record di Messi e Altafini), mentre il Dortmund si aggrappa al rientrante Lewandowski (autore di uno spettacolare poker nella semifinale dello scorso anno) per tentare l'impresa impossibile

BARCELLONA-ATLETICO Dopo lo spettacolo dell'andata le attese sono altissime e anche senza Diego Costa (infortunato una settimana fa) il match promette intensità e spettacolo. Dopo 7 semifinali di fila, per il Barcellona di Martino ora il rischio eliminazione è molto alto e i blaugrana si affidano a Leo Messi, chiamato a una grande prestazione per ammutolire il Vicente Calderon, che promette di essere una bolgia. L'Atletico infatti non raggiungeva i quarti di Champions dal 1997 (mancano dalle semifinali dal 1974) e per i tifosi questa sfida è la partita dell'anno: gli ultras hanno divulgato un volantino in cui chiedono che "il Calderon sia trasformato in un inferno per il Barcellona"



MANCHESTER-BAYERN I campioni in carica partono dal buon 1-1 conquistato a Manchester, ma arrivano a questa sfida nel primo momento di flessione della stagione: dopo la vittoria in largo anticipo della Bundesliga, infatti, sono arrivati due pareggi e la prima sconfitta stagionale (con annessa furia degli altri club che accusano il Bayern di falsare il campionato). La qualificazione sembra comunque alla portata degli uomini di Guardiola, che sfidano uno United in netta ripresa ma reduce da una stagione molto difficile e ancora privo di bomber Van Persie. I Red Devils sono chiamati a una vera impresa, il titolo utilizzato dai media inglesi prima della gara di andata è ancora di moda: "David (Moyes, ndr) contro Golia".