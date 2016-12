Cesena, ecco le divise 2014/2015

17:41 - Il Cesena, neo promosso in Serie A, mercoledì ha presentato al Manuzzi le nuove maglie - firmate Lotto - per la stagione 2014/2015. La maglia Home, bianca con dettagli neri, è realizzata in Polyester tech jersey e presenta un motivo grafico a strisce degradanti stampate a transfer sulle maniche con il logo Lotto floccato. Ad impreziosire la casacca, lo scudetto con il ricamo del cavalluccio marino, simbolo del Cesena Calcio, inserito in un campo a righe bianche e nere realizzate con stampa digitale. I pantaloncini e i calzini sono abbinati alla maglia in colore nero con contrasti bianchi. La maglia Away gioca invece su un raffinato total black con dettagli bianchi, mentre la terza divisa, sviluppata da un’idea originale del Club, si fa notare per la scelta del colore: rosa “Pantani” a ricordare le gesta dell’indimenticato ciclista romagnolo. La collezione si completa con una quarta maglia che riprende i temi della prima casacca declinandoli in una raffinata versione blu royal con dettagli bianchi. Il Direttore dell’area tecnica Rino Foschi è intervenuto sulla terza maglia di colore rosa: “Lo scorso anno abbiamo ricordato Marco Pantani con un inserto rosa sulla maglia, per questa stagione abbiamo pensato ad una maglia dedicata a lui con una fascia diagonale bianconera”.