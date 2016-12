Cesare Maldini: "L'Inghilterra è forte, ma stasera vinciamo"

12:21 - "Siamo tutti ct", la rubrica di Valter De Maggio in onda su Radio Kiss Kiss, sbarca su Tgcom24. Oggi il nostro commissario tecnico è Cesare Maldini

Stasera l’esordio dell’Italia contro l’Inghilterra, Mister che partita si aspetta?

Sarà una partita difficilissima, l’Inghilterra di Hodgson è una squadra esperta, hanno grande potenzialità sia da un punto di vista tecnico che fisico. Bisognerà fare attenzione. La gara d’esordio rappresenta sempre un punto interrogativo, ma io sono fiducioso. La nostra Nazionale ha lavorato bene, Prandelli sa gestire il gruppo ed io mi fido del nostro Ct. Ha la fortuna di poter contare su uomini esperti e navigati come Buffon, Pirlo e De Rossi, saranno loro a dover dare tranquillità ai nostri giovani, facile ipotizzare che avranno la paura della classica “prima volta”.



Gioca Balotelli, scelta che condivide o avrebbe preferito Immobile?

Prandelli fa le scelte ed è giusto così. Conosce bene il gruppo, è da tempo con loro. Lo staff tecnico e quello dei preparatori ha i calciatori sott’occhio, nessuno meglio di loro può scegliere. Per me Prandelli ha fatto la scelta giusta, anche perché se le cose dovessero andar male a quel punto potrebbe giocarsi la carta Immobile, e poi non dimentichiamo che c’è sempre Insigne.



Lei è stato Ct dell’Italia a Francia 98 e vinsero i Blues, quest’anno danno tutti favorito il Brasile, anche per Lei la Nazionale di Scolari è la candidata numero uno a vincere il Mondiale?

Sinceramente io punto sull’Argentina, ho voglia di capire che ruolo potrà recitare in questo Mondiale. A mio avviso è la squadra più forte in assoluto. Hanno un potenziale enorme in attacco. Messi, Aguero, Higuain, Lavezzi che abbiamo visto in Italia, Di Maria. Per me è una grandissima squadra, ha grandi campioni, sarei sorpreso se non riuscisse a vincere. E’ vero, tutti danno favorito il Brasile, nella gara inaugurale con la Croazia non mi ha fatto una grande impressione, ma c’è da capirli. La prima partita non è mai facile, ma attenzione si viene fuori alla distanza. L’inizio è difficile per tutti, ma già alla seconda ed alla terza gara si cambia registro. Vedrete, il Brasile andrà a cento all’ora.



Si aspettava il tracollo della Spagna?

Sinceramente no. La Spagna, così come L’Italia, è una Nazionale molto tecnica. Hanno grandi campioni che sono protagonisti nella Liga. Molti giocano nel Real Madrid e nel Barcellona, la sconfitta di ieri sera è inspiegabile. Merito all’Olanda che ha disputato una grandissima gara, impreziosita dal goal di Van Persie, un capolavoro.



Ci dia un pronostico Cesare: come finirà Italia – Inghilterra?

Sono Italiano e dico ITALY, ma non chiedetemi il risultato...quello è imprevedibile, ma state tranquilli: stasera vinciamo.