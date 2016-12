Celia lascia Giroud in mutande

11:55 - Prima c'era solo lo scandalo, ora anche le prove. Celia Kay, la modella già protagonista su FHM e Maxim, ha postato una foto di Olivier Giroud, attaccante dell'Arsenal, in mutande dopo l'incontro ravvicinato avvenuto la sera prima del match contro il Crystal Palace. Giroud aveva negato tutto, ma Wenger comunque non l'aveva presa bene e aveva già annunciato una sanzione disciplinare: con questa prova schiacciante la multa è destinata ad aumentare. Giroud, marito e papà, ha presentato le proprie scuse vie Twitter: "Mi scuso con mia moglie, la mia famiglia, il mio allenatore, i miei compagni e i tifosi dell'Arsenal. Adesso devo battermi per la mia famiglia e per il mio club, per ottenere il loro perdono. Non conta nient'altro".