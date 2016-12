Caso-Schwazer: "Carolina andrà alla Procura Coni"

18:14 - Carolina Kostner si presenterà in Procura Antidoping. Ad assicurarlo è la sua agente Giulia Mancini che ha voluto fare chiarezza sull'assenza di ieri della pattinatrice, chiamata a rispondere della violazione delle Norme Sportive Antidoping, cioé di "complicità" e "omessa denuncia" nel caso del suo ex fidanzato e marciatore Alex Schwazer, trovato positivo all'Epo alla vigilia dei Giochi di Londra 2012 e squalificato fino a gennaio 2016.

"Ha sempre avuto intenzione di presentarsi, ha unicamente chiesto un differimento - dice la Mancini -, come hanno fatto tanti altri atleti in casi precedenti, sia per importanti esigenze lavorative, sia per altrettanto importanti esigenze di tutela e difesa". Il management rende note le motivazioni addotte da Giovanni Fontana, legale della 27enne, nella richiesta di differimento di un'audizione fissata inizialmente per venerdì alle 13 e poi anticipata alle 10.30 per venire incontro alle esigenze della Kostner, impegnata nelle prove dello show sul ghiaccio in programma all'Arena di Verona.

Non solo esigenze di lavoro. Secondo quanto spiega il legale, la convocazione partita lunedì "ha colto l'atleta fuori casa e con la difficoltà, non conoscendo alcun legale che si occupasse di normativa antidoping, di reperire un difensore".

Dalla Procura del Coni si fa notare però che la pattinatrice aveva dato la sua disponibilità già da quel lunedì. Ben prima che Fontana assumesse l'incarico (giovedì). Il differimento serviva però alla difesa per assolvere il mandato in modo consono, conoscere l'atleta e documentarsi sulla normativa antidoping, consapevole che i fatti "risalgono a due anni or sono e non vi è nessuna esigenza 'cautelare', né pericolo di reiterazione di eventuali illeciti".