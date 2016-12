Caso Chiellini-Prandelli, l'ironia corre sui social network

12:09 - Il caso gomitata di Chiellini a Pjanic sta facendo molto discutere in queste ore, a Roma e non solo. La squalifica di tre giornate al difensore della Juve con la prova tv e la decisione del ct di non applicare il codice etico ("Ho visto e rivisto l'azione di Chiellini: per me non è un gesto violento") non sono andate giù ai tifosi, che evidentemente si aspettavano un altro tipo di scelta dall'allenatore della Nazionale. In mattinata sui social network si è scatenata l'ironia su Prandelli attraverso l'hasthag #veritàprandelliane. Ecco alcuni dei tweet...