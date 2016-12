Casa Moggi in festa per l'oro di Ludovica Luna

10:32 - Lei si chiama Ludovica Luna Moggi, ed è fresca campionessa italiana di dressage Under 11. Giovanissima e già bravissima, è la figlia di Alessandro Moggi nonché nipote di Luciano e nello sport si sta facendo strada. Tanta strada. Ha appena conquistato la medaglia d'oro nel concorso di dressage, appunto, presso il Country Club Roma Cassia antica, sul pony olandese Maxima, istruttore Andrea Corsale, del Centro ippico Montenuovo.

Per il papà e il nonno l'orgoglio per Ludovica Luna che si allarga dai confini del mondo del calcio, ben sapendo che quello dell'equitazione è sempre stato e rimane una grande passione. E alla giovane campionessa, sinceri complimenti.