Carbonia, calciatore in coma dopo uno scontro di gioco

19:39 - Grave incidente durante la partita di calcio del campionato Amatori Uisp tra Serbariu e Atletico Uta. Un calciatore di 40 anni, Cristian Secci, è rimasto gravemente ferito alla testa dopo una brutta caduta susseguente al tentativo di colpire un pallone di testa. Secci è caduto battendo violentemente il capo al suolo ed è rimasto subito privo di sensi.

Accompagnato immediatamente all’ospedale Sirai di Carbonia, a causa delle sue gravi condizioni è stato successivamente trasferito al Brotzu di Cagliari, dove i suoi compagni di squadra non lo lasciano solo neanche un attimo.

Cristian è sposato ed è padre di una bambina: sulla sua pagina Facebook gli amici hanno lasciato tantissimi messaggi e commenti per lui: "Forza Cristian, non mollare. Questa è la tua partita più importante".