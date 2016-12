16:34 - Piove sulla Cape Epic edizione 2014, la gara di mountain bike più impegnativa al mondo che ogni anno raduna in Sud Africa i biker più forti del pianeta. Una competizione da uomini veri, soprannominata "The Race", in cui team di due atleti si sfidano a colpi di pedali su terreni impervi e percorsi durissimi per otto giorni.