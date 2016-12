Calcio, la Coppa del Mondo arriva a Roma

23:32 - La Coppa del Mondo di calcio è arrivata a Roma. Ad attendere l'arrivo del trofeo, all'aeroporto di Ciampino, c'erano Rino Gattuso, vincitore dell'edizione 2006, Gianluca Zambrotta, oltre a Franco Causio e Antonio Cabrini, trionfatori nel 1982. Presenti anche i rappresentanti delle autorità locali e il segretario della Figc, Antonio Di Sebastiano. La Coppa del mondo, partita dal Brasile nel settembre 2013 nell'ambito del Fifa World Cup Trophy Tour Coca Cola, verrà portata in 89 paesi e tornerà in aprile nel paese sudamericano, dove in estate si disputerà la rassegna iridata di calcio. 'Ringhio' Gattuso è stato il primo a salire sull'aereo che trasporta l'icona dei campioni del mondo proveniente da Madrid e giunto con 25 minuti di ritardo rispetto alle ore 10 fissate nel programma (foto di Gianluca Neri, da Twitter)