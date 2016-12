Calcio, in Scozia allenamento in tutù

11:32 - Ci sono giorni (e allenamenti) che ti cambiano la vita. Quella di Gary Fraser di sicuro non sarà più la stessa dopo che l'ultima "sgambata" agli ordini dell'allenatore del Partick Thistle, club di prima divisione scozzese, è stata svolta con un tutù rosa come indumento. I calciatori, d'altronde, erano stati avvisati: chi si allena peggio durante la settimana sarà costretto a indossare il curioso abito. E il 19enne Fraser, evidentemente, ha "meritato" la punizione. Inutile aggiungere che i colleghi ne abbiano approfittato per gli immancabili sfottò.