Calcio femminile: Sodini a Cuneo, un sexy numero dieci

23:01 - Simona Sodini, calciatrice con un trascorso in Nazionale, ha scelto un modo particolare per firmare il nuovo contratto che la legherà al Cuneo. Lo ha fatto firmando direttamente sulle scale di un monumento piemontese. Bel colpo per la nuova società che si è assicurata un talento non indifferente e anche una discreta bellezza, che male non fa. Il dieci, come si nota, ce l'ha tatuato sulla pelle.