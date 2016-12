Calcio, ecco le scarpe del futuro

15:16 - Dopo il recente lancio della prima scarpa da calcio al mondo con tomaia monopezzo in maglia priva di cuciture, Adidas e Nike concedono un'anteprima su quello che sarà il futuro delle scarpe da calcio. La Primeknit FS, targata Adidas, avrà un design nero, bianco e rosso ed è la prima scarpa da calcio al mondo ibrida all-in-one. Secondo i costruttori, questa 'sock silhouette' migliorerà il tocco di palla rispetto alla struttura delle scarpe da calcio classiche. Nike risponde invece con "Magista", modello innovativo costruito come un "prolungamento del corpo del giocatore". "Questo non è uno stivale che va solo sul piede, è uno stivale che funziona con il piede", hanno spiegato i designer della Nike. (Foto Adidas e Nike)