Brutta caduta per Riccò sul Ventoux

17:26 - Riccò si ferma di nuovo. Nessuna ulteriore squalifica, bensì una caduta rovinosa che l'ha costretto al ricovero in ospedale. Il ciclista, allontanato dalle gare fino al 2024 per doping, sfruttava la "libertà limitata" per tentare di infrangere record. L'obiettivo di Riccò era abbassare i 55'51'' con cui Mayo scalò il Ventoux. Oltre ad aver fallito la missione, il trentunenne ciclista durante la discesa è finito fuori strada e perso conoscenza.

Immediato il ricovero d'urgenza all'ospedale di Carpentras, dove i medici hanno riscontrato escoriazioni, traumi oltre a una commozione cerebrale. Danno e beffa per il Cobra di Formigine che, seppur "tirato" da Alex Lombardo, non è riuscito ad andare oltre al tempo ufficioso di 58'17''. Scalata di tutto rispetto visto che oltre a Mayo, nessuno è riuscito a far meglio, nemmeno Froome e Montana nel Tour de France del 2013. Riccò agli amici aveva dichiarato di sentirsi al 60-70% della condizione, c'è da scommettere che la percentuale si è abbassata notevolmente.

Oggi è come se un camion mi avesse preso sotto, ma l erba cattiva non muore mai mi dispiace pic.twitter.com/E61cMUrBbg

— riccardo riccò (@riccardo_ricco) 31 Luglio 2014

Caduta in discesa pic.twitter.com/8TGzpb4PWb

— riccardo riccò (@riccardo_ricco) 30 Luglio 2014