Brittney, la donna più sexy del ring

11:40 - Victoria Beckham deve stare attenta, c'è una sexy bionda che insidia suo marito. Si chiama Brittney Palmer, alias la Octagon Girl più sexy del momento, e ha puntato gli occhi sull'ex campione del Manchester United. Il piede destro più famoso d'Inghilterra è proprio il tipo di Brittney: "Alto, magro, forte ma non troppo muscoloso". La regina della UFC, la maggiore lega di arti marziali miste degli States, lo ha candidamente dichiarato in un'intervista a Fitness Gurls, che le ha dedicato la copertina. Ring a parte, la procace 26enne ha posato per molte altre riviste, a partire da Playboy nel 2011. Ha iniziato come ballerina in spettacoli di striptease a Las Vegas e ama la musica rock classica, dai Led Zeppelin a Jimi Hendrix