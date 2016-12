3 maggio 2014 Brasile, "selfie" fatale: tifoso ucciso da un w.c. Un tifoso di 26 anni è morto negli scontri post-partita fra ultras di Santa Cruz e Paranà: colpito da un sanitario lanciato dagli spalti. Era tifoso di un altro club, allo stadio per un selfie clandestino in curva ospite Tweet google 0 Invia ad un amico

18:45 - Ancora una storia di violenza che arriva dal calcio brasiliano e desta preoccupazione in vista dei prossimi Mondiali. Questa volta però la storia ha dell'assurdo: un ragazzo di 26 anni, Paulo Ricardo Gomes da Silva, è rimasto ucciso da un w.c. divelto dai bagni dello stadio e lanciato giù durante gli scontri tra ultras nel post-partita di Santa Cruz-Paranà. A rendere ancora più assurda la vicenda, il fatto che Paulo Ricardo non era nemmeno lì per vedere la partita: il ragazzo, professione saldatore, era tifoso dello Sport ed era uscito di casa per farsi un "selfie" clandestino nelle curva del Paranà. Una cosa che va molto di moda fra i tifosi brasiliani: si va nella curva degli avversari e ci si scatta una foto, magari mostrando un tatuaggio della propria squadra. Il "selfie" di Gomes è stato trovato nella macchina fotografica che gli inquirenti hanno recuperato dal suo zaino.