Brasile, fa avances alla guardalinee: allenatore espulso

13:53 - Fuoriprogramma sui campi di calcio brasiliani: l'allenatore Celso Texeira, noto come "El loco" (il matto) è stato espulso per aver fatto un apprezzamento di troppo alla bella guardalinee, Maria Americano Labes.



Venduto, ladro, incapace e cornuto è più o meno la rosa degli insulti normalmente indirizzata ai guardalinee di sesso maschile, ma mai era accaduto che uno/a di loro/a si sentisse dare della "bonazza". E' successo invece in Brasile dove un apprezzamento di troppo è costato un cartellino rosso all'allenatore della Juventus De Santa Caterina.

L’assistente 25enne (che lavora anche come personal trainer e istruttrice di zumba) ha commentato l’episodio su Instagram: "La bellezza non conta, le donne dovrebbero essere riconosciute solo per il loro lavoro". Una verità consacrata, ma forse dovrebbe sapere che chi svolge la professione di arbitro qualche epiteto poco ortodosso lo deve mettere in conto.