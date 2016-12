Brasile 2014, Germania: Kramer non ricorderà nulla della finale

23:26 - Vivere la serata più bella e importante della propria vita e non ricordarsela, alzare al cielo la coppa che ogni calciatore del pianeta sogna fin da bambino e scordarsi la sensazione. E' questo lo strano destino toccato a Christopher Kramer, il 23enne centrocampista tedesco che era uscito alla mezzora della finale di Brasile 2014 contro l’Argentina dopo aver subito un colpo alla testa in uno scontro con Ezequiel Garay. "I medici sono sicuri che i ricordi di quella parte della finale non torneranno mai", ha confessato in un’intervista a Focus lo stesso giocatore del Borussia Mönchengladbach. Fortunatamente, però, gli stessi medici gli hanno assicurato che non ci saranno altre conseguenze a lungo termine causate dall’incidente.

"Scusi, ma è la finale?"

L’arbitro della finale, l’italiano Nicola Rizzoli, già al termine della partita vinta 1-0 dai tedeschi, aveva raccontato di di un colloquio con Kramer, il quale, un po' confuso, gli aveva chiesto: "Scusi arbitro, è la finale?".

"Poco dopo il colpo subito da Garay, Kramer è venuto da me - aveva raccontato il fischietto di Mirandola - Pensavo scherzasse, gli ho fatto ripetere la domanda, e lui: 'Mi serve sapere se questa è davvero la finale'. Al mio 'sì' sbalordito ha detto: 'Grazie, era importante saperlo'. Ho avvisato subito Schweinsteiger e l'hanno sostituito".