Brasile 2014, ecco la canzone ufficiale dei Mondiali

14:32 - E' stata finalmente presentata "We are one (Ole Ola)", la canzone ufficiale dei prossimi Mondiali in Brasile, interpretata dalla cantante carioca Claudia Leitte e dalle star americane Jennifer Lopez e Pitbull. La canzone è già disponibile su Youtube e Claudia Leitte ne ha annunciato il lancio sul proprio profilo Instagram. "E' uscita ragazzi! La canzone ufficiale dei Mondiali è disponibile adesso!", ha scritto la bella cantante, che poi ha aggiunto: "E'stato un grande onore rappresentare il mio Paese assieme a due star internazionali come Jennifer Lopez e Pitbull.

"Sarà un successo come Waka Waka di Shakira ai mondiali del 2010'', aveva pronosticato nel gennaio scorso il segretario generale della Fifa, Jerome Walcke, annunciando la scelta dei cantanti. La Sony, uno degli sponsor del Mondiale, ha anche indetto un concorso musicale tra i tifosi: la miglior canzone inviata sarà interpretata da Ricky Martin.

Ascolta il brano