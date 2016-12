Boxe, venduti a 290mila euro i guantoni indossati da Muhammad Ali contro Frazier 

18:48 - I guantoni indossati da Muhammad Ali nell'incontro perso contro Joe Frazier del 1971 sono stati venduti per circa 290mila euro. Ad aggiudicarseli è stato un anonimo partecipante all'asta che si è tenuta a Cleveland. Ali, radiato per non essere partito per la guerra in Vietnam, indossò quei guantoni nel match del rientro. Terminato ai punti con la prima sconfitta del campione di Louisville, l'incontro è stato definito "il match del secolo".

Nel corso di 15 durissime riprese, Muhammad Ali andò anche al tappeto prima della sconfitta decretata all'unanimità dai giudici. Dopo la sconfitta al Madison Square Garden di New York, si prese la rivincita su Smokin' Joe nel 1974 e a Manila nel 1975.